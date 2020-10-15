Полиция Новороссийска призывает граждан к бдительности при совершении онлайн покупок

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Местная жительница приобрела на сайте-однодневке билеты на самолёт, переведя мошенникам 6000 рублей.

В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением. Женщина пояснила полицейским, что искала сайт, на котором можно приобрести недорогие билеты на самолёт.

Потерпевшая приобрела билеты на малоизвестном и не проверенном сайте, указала персональные данные карты. Денежные средства были моментально списаны, а билеты не предоставлены. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы. Сумма ущерба составила около 6000 рублей.

Полицейские призывают граждан быть бдительными!

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску