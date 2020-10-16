В Новороссийске мужчине предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения

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36-летний приезжий из Курской области напал на потерпевшего и похитил у него мобильный телефон стоимостью 12 000 рублей.

В производстве следственного отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 36-летнего приезжего из Курской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

С сообщением о нападении в дежурную часть полиции обратился местный житель. Заявитель пояснил полицейским, что в ночное время на улице на него напал неизвестный мужчина, и, похитив из сумки принадлежащий ему мобильный телефон, скрылся. Сумма ущерба составила 12000рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, изучили записи камер наблюдения, расположенных в районе совершения противоправного деяния, составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. 36-летнего приезжего из Курской области сотрудники уголовного розыска задержали в пригороде Новороссийска и доставили в отдел полиции. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении противоправного деяния. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску