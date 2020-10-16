Делом краснодарского судьи, насмерть сбившего велосипедиста, займутся в Центральном аппарате СК РФ

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин «для наиболее объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств преступления» поручил передать в производство Главного следственного управления СК России уголовное дело о ДТП со смертельным исходом с участием судьи краевого суда Юрия Захарчевского.

Это произошло после того, как адвокат семьи погибшего Алексей Иванов обратился к главе СК РФ с открытым письмом, в котором подробно обрисовал как обстоятельства самого дела – так и сомнительные действия (а вернее бездействие) местных следственных органов, благодаря которым Захарчевский до сих пор не отстранён от должности и не привлечён к уголовной ответственности. После четырёх неправомерных отказов в возбуждении уголовного дела – недавно его наконец завели, но судья Захарчевский удивительным образом значится в нем просто свидетелем.

«Уважаемый Александр Иванович, одной из главных задач СК является защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений и обеспечение им доступа к правосудию. А это требует полного выяснения органами предварительного расследования всех обстоятельств уголовного дела без оглядки на статус и положение его участников. Согласитесь, 5 месяцев тотального бездействия, ни одного запроса на согласие Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации о возбуждении уголовного дела в отношении судьи (с одновременным вынесением 4-х постановлений об отказе в связи с отсутствием этого согласия) – сложно назвать реальной работой следствия по установлению обстоятельств трагедии, унесшей жизнь человека.

А последующее возбуждение уголовного дела по факту ДТП «с участием автомобиля, принадлежащего судье краевого суда», но не в отношении этого судьи (чьи фото в автомобиле сразу после ДТП есть в распоряжении следователя) и вовсе умножают на ноль надежду близких Данила Юханова на объективное расследование.

Ситуация усугубляется тем, что Юрий Захарчевский до сих пор даже не отстранен от своей должности, которая дает ему фактически неограниченный доступ к делу. Родственники Данила опасаются, что оставаясь на своем месте, судья Захарчевский будет пытаться влиять на ход расследования, оказывать давление на свидетелей и очевидцев ДТП, влиять на решения должностных лиц, находящихся от него в служебной зависимости» – гласит Открытое письмо.

Бастрыкин назначил проведение служебной проверки в связи с волокитой, допущенной сотрудниками следственного управления по Краснодарскому краю в расследовании этого резонансного дела – и указал на необходимость тщательного анализа ранее полученных следователями сведений и их оперативной оценки, а также обеспечения необходимых мероприятий по расследованию ДТП.

«Мы рады, что смогли добиться внимания к нашему делу на самом высоком уровне – благодаря этому у семьи Данилы Юханова появилась надежда на беспристрастное расследование обстоятельств его трагической гибели и настоящее правосудие, не ослеплённое страхом местных следователей перед большим чином виновника. И хотя до полной победы ещё далеко, считаю такую незамедлительную реакцию главы Следственного комитета важным шагом на пути к ней. Это показывает нам, что упорство и бесстрашие в отстаивании своих прав законными методами, даже когда ситуация выглядит заведомо проигрышной, способны привести к результату», –

прокомментировал Алексей Иванов распоряжения Бастрыкина.

Источник: пресс-служба Адвокатского бюро «Правовой статус»