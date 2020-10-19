Оперативные сотрудники ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю задержали гражданина, попытавшегося перебросить мобильные телефоны на территорию режимного учреждения

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Задержание 43-летнего жителя Краснодара и изъятие у него 6 мобильных телефонов прошло в рамках реализации информации, поступившей сотрудникам оперативного отдела ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю.

У задержанного рядом с участком колонии-поселения ИК-14 мужчины были обнаружены два полиэтиленовых пакета. Внутри находились шесть сотовых телефонов различных марок, предназначенных для передачи осужденным. Доставку средств мобильной связи на территорию УКП задержанный гражданин намеревался осуществить путем переброса через основное ограждение.

За попытку доставки запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения гражданину грозит административная ответственность по ст. 19.12 КоАП РФ.