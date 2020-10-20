В Краснодаре перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной организации и проведении азартных игр

/Криминал/

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении семи участников преступной группы в возрасте от 26 до 40 лет.

Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, совершенные организованной группой (ч.3 ст.171.2 УК РФ).

По данным следствия, в апреле 2019 года 36-летний обвиняемый со своими знакомыми, которые имели опыт в карточной игре «Покер», с целью получения дохода от незаконной организации и проведения азартных игр создали преступную группу. Для совершения преступления организаторы с апреля по май 2019 года привлекли пятерых местных жителей, имеющих широкие связи среди граждан, играющих в азартные игры. Между членами организованной группы имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база. Организаторы преступной группы арендовали подходящее помещение, наняли обслуживающий персонал (официантов, барменов), кроме того они вели статистическую отчетность и бухгалтерию игорного заведения. Четверым участникам группы, согласно распределенным функциям было поручено посменное проведение карточной игры «Покер» с использованием игрового оборудования. Еще на одну из участниц была возложена обязанность в поиске потенциальных клиентов в социальных сетях Интернет. По разработанному плану фигуранты с 30 апреля по 27 июля 2019 года в арендованном помещении, расположенном на улице Нефтяной в городе Краснодаре организовали и систематически проводили азартную карточную игру «Покер» с использованием покерных столов. В результате участники организованной преступной группы извлекли доход в крупном размере на общую сумму не менее 3,5 млн. рублей. 27 июля 2019 года преступная деятельность указанных лиц была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Вместе с тем, 36-летний организатор преступной группы от органов следствия скрылся в связи с чем объявлен в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по городу Краснодару.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю