В Красноармейском районе благодаря грамотной работе следователя задержан обвиняемый в убийстве, совершенном в условиях неочевидности

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В правоохранительные органы Красноармейского района в октябре 2020 года обратилась местная жительница, которая сообщила о безвестном исчезновении своей 63-летней соседки. По данному факту Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В результате грамотно проведенных следственных действий при участии следователя-криминалиста регионального управления СКР была установлена причастность 58-летнего знакомого женщины к ее исчезновению, и он был задержан следователем. По данным следствия, в начале сентября 2020 года обвиняемый со знакомой употребляли спиртные напитки у него дома на улице Кубанской в хуторе Прикубанском. Со слов фигуранта, во время распития алкоголя женщина справила нужду у него в комнате, в связи с чем между ними произошла ссора. В ходе конфликта фигурант нанес оппонентке не менее двух ударов руками и ногами в область головы, убив ее. Затем, с целью сокрытия следов совершенного преступления, фигурант переместил тело потерпевшей в лесополосу, расположенную недалеко от дома.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю