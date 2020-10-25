Убийство депутата

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В Ленинградской области застрелили бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова, которого называли «хозяином Выборга». Его сын — первый российский гонщик «Формулы-1».

Александр Петров был известным в Ленобласти бизнесменом. После службы в армии он работал электриком в гостинице в Выборге, потом занялся бизнесом. Издание 47news указывает, что его деятельность в 1990-е могла быть связана с преступностью — но официально это не доказано.

Петров являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий. Бизнес-структуры Петрова занимались «практически всеми направлениями жизнедеятельности Выборга» — от ЖКХ до крупных заводов. Также Петров был муниципальным депутатом и главой одного из городских спортклубов.

Местные СМИ неоднократно называли его неофициальным хозяином города. Сам Петров требовал себя так не называть. После этого СМИ стали называть его #нехозяин.

Александр Петров — отец Виталия Петрова, первого российского гонщика в истории «Формулы-1», который выступал в этой серии с 2010 по 2013 год. Александр Петров частично оплачивал выступление сына в «Формуле-1» из собственных средств; также некоторое время спонсором Виталия Петрова был Выборгский судостроительный завод.

Источник: Телеграм-канал "Наивный лис", https://meduza.io/feature/2020/10/24/v-leningradskoy-oblasti-zastrelili-biznesmena-aleksandra-petrova-on-otets-pervogo-rossiyskogo-gonschika-formuly-1-ego-nazyvali-hozyainom-vyborga