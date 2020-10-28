Полицейские Анапы пресекли незаконный оборот спиртосодержащей продукции

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Сотрудники ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по городу Анапе для проверки документов остановили автомобиль марки «ГАЗ-3302» под управлением 30-летнего приезжего из соседней республики.

При осмотре в кузове транспортного средства госавтоинспекторы обнаружили около 200 емкостей со спиртосодержащей жидкостью. Документы на перевозимый груз водитель не представил.

В отношении мужчины госавтоинспекторы составили протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.3 и части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Всего полицейские изъяли более 4200 литров спиртосодержащей жидкости и поместили на хранение до принятия судебного решения.

Установлено, что автомобиль «Газель», на котором злоумышленник перевозил спирт, передвигался в сопровождении легкового транспортного средства марки «Волга» под управлением двоих жителей соседней республики. У сопровождающих груз мужчин сотрудники полиции изъяли три мобильных телефона, более 96 000 рублей и рукописные записи расходов.

В настоящее время изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю