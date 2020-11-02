Вести из СИЗО Новороссийска

/Криминал/

2 ноября, задержанный сотрудниками УФСБ и УМВД по Краснодарскому краю, адвокат Корсуворов Роман был помещен в карантин в СИЗО-3 в Новороссийске.

Все решалы, кого защищал Корсуворов прошли через это СИЗО. Такое ощущение, что Корсуворов, за огромные деньги, устраивает своим подзащитным жуликам адский квест, схожий с сюжетом известного голивудского фильма «Игра», в главной роли с Майклом Дугласом.

Сами посудите, все его подзащитные - герои, прошли через это СИЗО и отправились в ИК общего режима для отбывания наказания. Миронов, Баранов, Самоделкин,Жданова и другие, а племянница губернатора Шадрина Оксана, вообще побила все рекорды по срокам (3,6 лет исправительной колонии общего режима).

Единственный, кто сменил «родное» Новороссийское СИЗО на Ростовское СИЗО-1 - это близкий друг Корсуворова и руководитель партии «Справедливая Россия» в городе Новороссийске, товарищ Ерохин, он и должен был сделать Корсуворова и других членов его синдиката (Чечеля, Дынника) депутатами от своей партии. Но, как и Корсуворов попался на преступлении сотрудникам ФСБ. Будем наблюдать за развитиями событий!

Теперь сам маэстро, человек, которого боялись в городе, человек которому отдавали честь сотрудники ДПС, лично «посетит» это СИЗО.

Источник: @ВЧК-ОГПУ