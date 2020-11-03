Сотрудниками транспортной полиции Новороссийска задержан гражданин с синтетическим наркотиком в значительном размере

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте задержали в районе посадочной платформы 805-ый километр перегона «Гайдук-Новороссийск» 44-летнего местного жителя по подозрению в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.9 КоАП РФ.

Для выяснения обстоятельств мужчина был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Новороссийск.

В ходе личного досмотра в наружном кармане его куртки транспортные полицейские обнаружили полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Содержимое было изъято и направлено на экспертизу, которая показала, что изъятое является синтетическим наркотиком – метилэфедрон в значительном размере.

Задержанный признался, что сильнодействующий дурман он приобрёл через Интернет. Хранил при себе для личного употребления. В настоящее время данная информация проверяется оперативными службами.

За незаконное хранение наркотических средств группой дознания Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте