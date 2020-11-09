ФСБ информирует...

/Криминал/

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе проведения контрольно-проверочных мероприятий на берегу Ейского лимана в районе п. Широчанка Ейского района выявлены 2 граждан, осуществлявшие незаконную добычу водных биологических ресурсов.

У правонарушителей обнаружено и изъято:

10 лессовых сетей общей длиной около 230 метров;

более 1300 экземпляров водных биологических ресурсов (судак, тарань, пиленгас, лещ).

Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Азовского моря, по оценкам специалистов превысила 800000 руб.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях по ч 2. ст. 8.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море), по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, в случае обнаружения в действиях указанных граждан признаков преступления, будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с региональными Правилами рыболовства для спортивного и любительского рыболовства запрещено использование сетей всех типов.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю