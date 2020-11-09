Полицейские Новороссийска по «горячим»  следам задержали подозреваемого в грабеже

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30-летний местный житель открыто похитил у потерпевшей пакет с личными вещами, документами и денежными средствами. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции Южного района с сообщением о нападении обратилась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что во дворе многоквартирного дома неизвестный забрал у нее пакет с вещами, банковской картой, документами и денежными средствами. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую, составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую направили всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города правоохранители выявили подходящего под ориентировку мужчину. 30-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При проведении личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли личные вещи потерпевшей, банковскую карту и документы. Денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время отделением дознания ОП Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску