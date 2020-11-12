У недобросовестных производителей Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора отозвано 65 деклараций о соответствии продукции животного происхождения

/Криминал/

В рамках проведения мониторинга Южное межрегиональное управление Россельхознадзора осуществляет отбор проб молочной и мясной продукции, с целью их исследования в аккредитованных испытательных лабораториях, по показателям качества и безопасности, в том числе на несоответствие заявленному составу (фальсификация).

По итогам получения положительных результатов в отношении предприятий- производителей Управлением незамедлительно принимаются меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством, в том числе выдается предписание на отзыв декларации соответствия продукции требованиям ЕАЭС, гарантирующей соответствие объекта декларирования установленным требованиям. Оборот пищевой продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен.

За истекший период 2020 года Управлением прекращено действие 65 деклараций о соответствии на продукцию, подлежащую ветеринарному контролю.

Так, у производителей Краснодарского края отозвана 31 декларация о соответствии на мясную, молочную продукцию по причине фальсификации, 21 декларация о соответствии на мясную, молочную продукцию, продукцию пчеловодства в связи с выявлением остатков лекарственных препаратов используемых в ветеринарии и 2 декларации о соответствии на мясную, молочную продукцию по причине несоответствия по показателям безопасности.

У производителей молочной продукции Республики Адыгея отозвано 5 деклараций по факту выявления фальсификации (1) и наличию остатков лекарственных препаратов (4).

На территории Республики Крым отозвано 6 деклараций:

- 5 декларации о соответствии на мясную, молочную продукцию по причине установления остатков лекарственных препаратов используемых в ветеринарии,

- 1 декларация о соответствии на молочную продукцию по причине установления фальсификации.

Необходимо отметить, что за прошлый год Управлением было отозвано 17 декларации у производителей молочной и мясной продукции, из которых 11 – выявление фальсификации и 6 - установление остатков лекарственных препаратов.

За фальсификацию продукции наложены штрафные санкции на общую сумму 5 240 000 рублей, выдано 19 предупреждений в соответствии с законодательством РФ.

За выявление продукции, не соответствующей по показателям безопасности ТР ТС наложено штрафов на сумму 9 858 000 рублей.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора