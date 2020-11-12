В Динском районе двое приезжих задержаны по подозрению в похищении девушки

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Следственным отделом по Динскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 39 и 26-летнего приезжих. Они подозреваются в похищении 19-летней местной жительницы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия (пп.«а,в,г» ч.2 ст.126 УК РФ).

По предварительным данным, днем 10 ноября 2020 года фигуранты на автомобиле «БМВ» направлялись в сторону Ростовской области. Проезжая по станице Пластуновской, на одной из остановок общественного транспорта они заметили 19-летнюю местную жительницу, с которой решили познакомиться. Подъехав к девушке, подозреваемые предложили ей присесть в автомобиль, на что получили отказ. После этого злоумышленники договорились похитить 19-летнюю девушку и 39-летний подозреваемый стал угрожать ей травматическим пистолетом, принадлежащим его сообщнику. Мужчины потребовали от местной жительницы присесть на заднее сиденье автомобиля. Потерпевшая, испугавшись за свою жизнь, выполнила требование мужчин. Между тем, девушке удалось по мобильному телефону сообщить о произошедшем своим родственникам, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. В тот же день, когда подозреваемые переместили потерпевшую на территорию города Сальска, они были задержаны правоохранителями, и девушка была освобождена, ее жизни и здоровью угрозы не имеется.

В настоящее время подозреваемые задержаны, с ними продолжает работать следователь. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю