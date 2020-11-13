В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

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34-летний местный житель под предлогом продажи автомобиля завладел денежными средствами супружеской пары. Сумма ущерба составила более 400 000 рублей.

На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении 34-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В полицию обратилась супружеская пара из Новороссийска с сообщением о мошенничестве. Заявители пояснили, что приобрели подержанный автомобиль, а после узнали, что транспортное средство принадлежит третьему лицу и находится в залоге у банка. Сумма ущерба составила более 400 000 рублей.

Следствием установлено, что обвиняемый, одолжив третьему лицу денежные средства, получил в качестве залога его автомобиль, ключи и ПТС. В последующем, в связи с неисполнением долговых обязательств, обвиняемый, зная о том, что данный автомобиль был приобретен в кредит и находится в залоге у банка, оставил его у себя. В последующем злоумышленник продал машину и обманным путем завладел денежными средствами потерпевших.

На основании собранных следствием доказательств противоправной деятельности мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деликта. На период предварительного следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску