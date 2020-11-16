/Криминал/

ФСБ информирует...

В ходе совместных мероприятий сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю и таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни, пресечена попытка перемещения через государственную границу РФ рыб осетровых пород, занесенных в Красную книгу РФ.

Указанный водный биологический ресурс, общим весов около 16 кг, был укрыт от пограничного и таможенного контроля в багажном отсеке транспортного средства в коробках с цитрусами.

В отношении транспортного средства пограничники совместно с сотрудниками таможенного поста был проведен углубленный досмотр, однако иных незадекларированных товаров и грузов выявлено не было.

Незаконный груз и транспортное средство правонарушителя переданы сотрудникам таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни для принятия процессуального решения.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Добавить комментарий

Последние новости

Суд над Широковым начнется 25 ноября

ДОМ.РФ выставил на продажу земельный участок в Измайлове

Худеть - не значит голодать! 10 рецептов лучшего завтрака

Российские военнослужащие в ходе учения «Дружба-2020» посетили крупнейшую плотину в Южной Азии

Томск в канун выборов-2021