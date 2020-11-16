ФСБ информирует...

/Криминал/

В ходе совместных мероприятий сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю и таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни, пресечена попытка перемещения через государственную границу РФ рыб осетровых пород, занесенных в Красную книгу РФ.

Указанный водный биологический ресурс, общим весов около 16 кг, был укрыт от пограничного и таможенного контроля в багажном отсеке транспортного средства в коробках с цитрусами.

В отношении транспортного средства пограничники совместно с сотрудниками таможенного поста был проведен углубленный досмотр, однако иных незадекларированных товаров и грузов выявлено не было.

Незаконный груз и транспортное средство правонарушителя переданы сотрудникам таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни для принятия процессуального решения.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю