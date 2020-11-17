В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о незаконном хранении наркотиков

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48-летняя приезжая из Томской области хранила наркотическое вещество в гипсовом слепке.

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летней жительницы Томской области по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере».

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Новороссийску оперативным путём получили информацию о возможной причастности женщины к незаконному обороту запрещённых веществ. При проверке сведения подтвердились.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане брюк злоумышленницы гипсовый слепок, внутри которого находился сверток фольгированной бумаги с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством –N-метилэфедроном, общей массой около 1,02 грамм.

На период следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску