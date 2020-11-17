На Кубани сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата

В дежурную часть Отдела МВД России по Староминскому району сообщением о покушении на кражу денежных средств из встроенного в стену магазина банкомата обратилась местная жительница.

Прибывшие по указанному адресу полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в городе Краснодаре сотрудники уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии по подозрению в совершении противоправного деяния задержали 40-летнего ранее судимого уроженца Тюменской области.

В результате проведения обыска по месту временного проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли одежду камуфляжной расцветки, газовый баллон, резаки и мобильный телефон.

В настоящее время следственным подразделением ОМВД России по Староминскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по частью 3 статьи 30 части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.