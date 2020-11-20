В Краснодарском крае осужден полковник

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Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора полковнику Владиславу Стукану, проходившему службу в должности начальника службы горючего и смазочных материалов техники и вооружения Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег и имущества за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя в крупном размере).

Следствием установлено, что Стукан осуществлял контрольные функции в отношении служб горючего и смазочных материалов техники и вооружения воинских частей, входящих в состав Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, в том числе войсковой части 3692, начальником службы горючего и смазочных материалов которой являлся капитан Александр Ревва.

В январе 2014 года Стукан в ходе личной беседы потребовал от Реввы в будущем передавать ему денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе.

Ревва с указанным предложением согласился (уголовное преследование прекращено на основании ч. 2 ст. 28 УПК РФ). В период с января 2014 года по декабрь 2019 года он перечислил с банковского счета и передал Стукану через иных лиц денежные средства в различных суммах, а также приобрел и передал ему две автомобильные шины. Полученными денежными средствами, а также иным имуществом в сумме свыше 450 тысяч рублей Стукан распорядился по своему усмотрению.

Приговором Краснодарского гарнизонного военного суда Стукану назначено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 5 лет и штрафа в размере 3 миллионов рублей. Кроме того, судом взысканы с осужденного в доход государства все незаконно полученные денежные средства.

Источник: Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу