Время Че для Корсуворова?

/Криминал/

Адвокат Роман Корсуворов, который представлялся всем полковником ФСБ в отставке, осуществляя «защиту» своей подопечной, племянницы губернатора Краснодарского края Шадриной О.М.,( получила срок 3,6 года в ИК общего режима) совершил преступление и был изобличён сотрудниками УФСБ вместе со своим подельником Милашенко Корсуворов, не дожидаясь возбуждения уголовного дела скрылся от правоохранительных органов.

Он был объявлен в федеральный розыск.

По истечении четырех месяцев, в результате хорошо спланированных мероприятий, он был задержан в доме своей тёщи, прятался в подвале в мешке из-под картошки.

Интересно и то, что на этот адрес не один раз выезжала группа захвата, но найти в доме Корсуворова не удавалось. Сотрудникам УФСБ по КК поступила информация, что Роман Корсуворов систематически употребляет наркотические средства (кокаин). И наркодилеры привозили товар на злополучный адрес. Было принято решение перехватить курьера. Так и сделали, а по истечение получаса после доставки посылки «зашли» на адрес.

Естественно, всех удивил «говорящий» мешок с картошкой. Так и был пойман Корсуворов.

Зная о его коррумпированных связях в руководстве СИЗО №3 г. Новороссийска, был «поставлен» на контроль весь личный состав СИЗО! И в рамках этого мероприятия сотрудниками УФСБ по краю был задержан заместитель начальника СИЗО №3 города Новороссийска подполковник Лимаров Роман. Взяли его за «перенос» запрещённых веществ.

Сейчас сам Корсуворов находится в спецблоке, естественно доступ к нему запрещённых препаратов перекрыт. И Роман решил заболеть и через свои связи в 1-ой городской больнице Новороссийска попытаться выйти на свободу.

Ранее друг Корсуворова по фамилии Дынник Олег, (ныне вроде помощник депутата городской думы Новороссийска Чечеля), избежал наказания в виде ареста на 10 суток, за езду без прав и отказ пройти медицинское освидетельствование. Также, через коррупционные связи в первой больнице города Новороссийска.

Источник: @ВЧК-ОГПУ