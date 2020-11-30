ФСБ задержала вице-мэра Евпатории и бывшего прокурора Кирилла Вавренюка.

/Криминал/

Чиновнику уже предъявили обвинение в получении взятки. По информации источников «Октагона», близких к следствию, это лишь первый из 15 эпизодов, которые расследуются в рамках одного дела.

Любопытно, что Вавренюк долгое время был главным претендентом на пост главы Евпатории – вместо взятого под стражу бывшего мэра города Андрея Филонова. Если бы Вавренюк стал главой, это был бы уже второй за неполные два года мэр города-курорта, взятый под стражу.

Сейчас пост главы Евпатории занимает Роман Тихончук. Как говорят, он заступился за Вавренюка, которого требовал убрать из администрации глава Крыма Сергей Аксёнов.

За два дня до своего задержания Вавренюк написал заявление об увольнении, догадываясь, что привлёк внимание силовиков. Источник, близкий к следствию, рассказал, что у Вавренюка нашёлся украинский биометрический паспорт. Такой же есть у его жены, сотрудницы крымской прокуратуры.

Как чиновник из российского Крыма смог получить украинскую «биометрию» – загадка. Это возможно только при поездке в соседнее государство, что чревато там уголовным делом и арестом.

Источник: https://octagon.media/istorii/vzyatki_restoranami_i_moshennichestvo_fsb_zaderzhala_vice_mera_evpatorii.html