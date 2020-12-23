Внимание, розыск!

/Криминал/

Полицией Краснодара за совершение противоправных действий разыскиваются мужчины 43 лет и 35лет, худощавого телосложения, славянской национальности, на лицах ссадины, у одного волосы светлые, легкая щетина.

Одет: в спортивный костюм синего цвета, кожаная куртка черная, футболка с логотипом «ФИФА» .

Внимание! Данные граждане может быть вооружены.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о личности или местонахождении указанного гражданина, убедительная просьба сообщить её в отдел полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару или по телефонам: 8 (861) 250-84-18 , 8 (861) 226-52-22 , 8 (861) 226-39-44 , 8(918) 286-08017 , или 102

Источник: Дежурный сотрудник ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю