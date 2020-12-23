/Криминал/

Внимание, розыск!

Полицией Краснодара за совершение противоправных действий разыскиваются мужчины  43 лет и 35лет, худощавого телосложения, славянской национальности, на лицах ссадины, у одного  волосы светлые, легкая  щетина.

Одет: в спортивный костюм синего цвета, кожаная куртка черная, футболка с логотипом «ФИФА» .
Внимание! Данные граждане может быть вооружены. 
Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о личности или местонахождении указанного гражданина, убедительная просьба сообщить её в отдел полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару или по телефонам: 8 (861) 250-84-188 (861) 226-52-228 (861) 226-39-448(918) 286-08017,  или 102

Источник: Дежурный сотрудник ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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