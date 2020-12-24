На Кубани сотрудники полиции задержали одного из разыскиваемых по подозрению в совершении тяжкого преступления

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35-летний житель Туапсинского района скрывался от правоохранительных органов у родственников в селе Кривенковском.

Сегодня в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из разыскиваемых по подозрению в нападении на финансовое учреждение в городе Краснодаре.

35-летний житель Туапсинского района скрывался от правоохранительных органов в доме у родственников в селе Кривенковском, а затем на рейсовом автобусе проследовал в город Туапсе, где и был задержан оперативниками вблизи автовокзала.

В настоящее время мужчина доставлен в ОМВД России по Туапсинскому району для дальнейшего разбирательства.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание еще одного из нападавших продолжаются.

Источник: Дежурный сотрудник ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю