На Кубани сотрудники полиции задержали одного из разыскиваемых по подозрению в совершении тяжкого преступления
35-летний житель Туапсинского района скрывался от правоохранительных органов у родственников в селе Кривенковском.
Сегодня в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из разыскиваемых по подозрению в нападении на финансовое учреждение в городе Краснодаре.
35-летний житель Туапсинского района скрывался от правоохранительных органов в доме у родственников в селе Кривенковском, а затем на рейсовом автобусе проследовал в город Туапсе, где и был задержан оперативниками вблизи автовокзала.
В настоящее время мужчина доставлен в ОМВД России по Туапсинскому району для дальнейшего разбирательства.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание еще одного из нападавших продолжаются.
Источник: Дежурный сотрудник ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю