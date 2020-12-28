Галина Ташматова: Дело Пуликовского – очередное пятно на репутации Кондратьева

/Криминал/

Политобозреватель Галина Ташматова считает, что уголовное дело против бывшего замгубернатора Кубани Сергея Пуликовского стало очередным подтверждением провальной кадровой политики главы региона Вениамина Кондратьева.

— Когда Сергея Константиновича Пуликовского еще только назначали на пост вице-губернатора, я говорила, что уровень его компетентности недостаточен для работы на этом посту, да и вообще в департаменте внутренней политики, с которого он начинал.

Я достаточно хорошо знаю политический путь Сергея Пуликовского. Его отец пользовался в 90-е гг. огромным авторитетом именно по роду своей службы. Первая чеченская война, вторая…

У семьи Пуликовских был большой авторитет. Пока Пуликовский возглавлял краевой военкомат, он был на своем месте. О нем были хорошие отзывы как о служаке, о человеке, который знает свое дело.

Но когда он стал делать походы во власть, тогда и появились первые комментарии, что человек занят не своим делом. Все-таки военная служба и работа во власти, да еще в сфере внутренней политики, а также по вопросам казачества – это деятельность, которая требуют опыта работы именно во власти.

Но карьера его была центростремительна, и центром его стремления была администрация края. Он же и в мэрии работал, и там он говорил вслух, что «я в мэрии не задержусь, у меня на себя другие планы», и жаждал только место вице-губернатора. Его карьерная лестница оказалась высокоскоростном лифтом, а надо своими ножками по каждой ступеньке. Нужен опыт, нужно вникнуть в тяжелую и специфическую работу во власти. Собственно, поэтому итог закономерен, и ничего другого ожидать не стоило.

Я могу выразить только сожаления, что он сам своими ничем не подкрепленными амбициями, по сути, сломал себе судьбу.

Если говорить, как это отразится на имидже губернатора и вообще на политике в крае, то это очередное пятно на репутации администрации Краснодарского каря и возглавляющего ее Вениамина Кондратьева. Не раз говорилось, что неумение работать с кадрами – это одна из самых уязвимых черт нашего губернатора, и история с Пуликовским в очередной раз подтверждает эту теорию.

Источник: @ЦентрЮг