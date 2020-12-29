На Кубани сотрудники полиции пресекли хранение и реализацию крупной партии немаркированной рыбной продукции

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В рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации» сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями Россельхознадзора при силовой поддержке спецподразделения краевого главка пресекли хранение и реализацию немаркированной рыбной продукции.

При проведении обысков в жилых и складских помещениях, расположенных на территории Приморско-Ахтарского и Калининского районов, сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 3 тонн немаркированной рыбной продукции в ассортименте, 20 килограммов икры щуки, карася, рыб лососевых и осетровых пород. Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, у владельцев помещений отсутствовали. Также правоохранители изъяли более 500 метров сетей и 90 приспособлений для ловли рыбы, используемых при осуществлении незаконной добычи водных биоресурсов.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю