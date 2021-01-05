Администрация Анапы вновь победила в суде застройщика Янишогло

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Арбитражный суд постановил расторгнуть договор аренды участка на Благовещенской косе, на котором осуществлена незаконная застройка 24.12.2020г. опубликовано полное решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-15978/2020, в рамках которого рассмотрен иск администрации Анапы к застройщику Е.Янишогло о расторжении договора аренды земельного участка 23:37:0107003:2274.

Судья А.Назыков удовлетворил иск в полном объёме. Спорный участок площадью 9 га расположен возле с.Витязево, в глубине Благовещенской косы. Решение основано на факте самовольной застройки участка 23:37:0107003:2274, произведённой без разрешения на строительство, в нарушение проектных решений генплана и правил землепользования и застройки, а также режима 2-й зоны округа горно-санитарной охраны курорта. Осуществлённая на участке застройка противоречит его целевому назначению...

Источник: http://ewnc.org/node/29527