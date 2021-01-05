Сотрудниками УВД по городу Сочи по подозрению в жестоком обращении с животным задержан 38-летний мужчина

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Сотрудниками Управления внутренних дел по городу Сочи по подозрению в жестоком обращении с животным задержан 38-летний уроженец Волгоградской области.

Оперативникам мужчина пояснил, собака кинулась на ребенка его знакомой, после чего он принял решение её убить. Кухонным ножом мужчина нанес несколько ударов собаке в область шеи, оставив её умирать на дороге. Спустя непродолжительное время неравнодушные соседи, увидев истекающее кровью животное, доставили собаку в ветеринарную клинику, где ей была оказана необходимая помощь. В настоящий момент отделом дознания Центрального района УВД по г. Сочи проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. На период производства дознания мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде подписке о не выезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю