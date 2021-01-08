Продолжаем тему «Секретность в РФ и американский Whatsapp»

/Криминал/

При прежнем руководстве сотрудники 6-ой Службы УСБ ФСБ во время проведения оперативных экспериментов создавали рабочие чаты в Whatsapp для участников мероприятия и в них все обсуждалось, кидались документы ДСП. Такая же практика до сих пор водится в УФСБ по Москве и области.

В некоторых подразделениях ГСУ СКР по Москве, особенно в следственном отделе по ЦАО введена такая практика.

По каждому уголовному делу создаётся аккаунт на почте Gmail (Google, тоже США) с номером дела и там «складируется» вся информация по нему, все материалы, оперативные справки и т.д..

От редакции: Такая практика стала системой во многих муниципалитетах страны, в том числе и на Кубани. Создаются группы в Whatsapp по важнейшим постановлениям, по контрольным вопросам, в том числе связанным с ГО и ЧС, мобилизационной работой. К сожалению, до сих пор нет принципиальной оценки данной ситуации в краевых органах власти.

Источник: @vchkogpu