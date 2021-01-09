В Краснодарском крае осужден бывший военнослужащий
Доказательства, собранные 385 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему военнослужащему одной из воинских частей капитану запаса Владимиру В., который признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).
Следствием установлено, что В. в конце октября 2019 г. и марте 2020 г., исполняя обязанности нештатного начальника физической подготовки и спорта воинской части, распространил не соответствующие действительности сведения о наличии у него возможности за денежные средства оказать содействие военнослужащим данной воинской части в получении положительных оценок по результатам контрольных проверок по физической подготовке, проводимых в воинской части. Будучи введенными в заблуждение относительно наличия у В. указанной возможности, восемь военнослужащих (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) согласились на его условия и перевели ему на банковскую карту в общей сумме 29 900 рублей, которые последний потратил на личные нужды.
Сочинским гарнизонным военным судом В. признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Кроме того, судом взысканы с осужденного незаконно полученные в результате совершенного преступления 29 900 руб..
Источник: Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу