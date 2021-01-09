В Краснодарском крае осужден бывший военнослужащий

/Криминал/

Доказательства, собранные 385 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему военнослужащему одной из воинских частей капитану запаса Владимиру В., который признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Следствием установлено, что В. в конце октября 2019 г. и марте 2020 г., исполняя обязанности нештатного начальника физической подготовки и спорта воинской части, распространил не соответствующие действительности сведения о наличии у него возможности за денежные средства оказать содействие военнослужащим данной воинской части в получении положительных оценок по результатам контрольных проверок по физической подготовке, проводимых в воинской части. Будучи введенными в заблуждение относительно наличия у В. указанной возможности, восемь военнослужащих (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) согласились на его условия и перевели ему на банковскую карту в общей сумме 29 900 рублей, которые последний потратил на личные нужды.

Сочинским гарнизонным военным судом В. признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Кроме того, судом взысканы с осужденного незаконно полученные в результате совершенного преступления 29 900 руб..

Источник: Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу