ФСБ сообщает...
В ходе прохождения пограничного контроля на автомобильной составляющей МАПП «Адлер» на выезде из Российской Федерации выявлен гражданин РФ, в ходе проведения личного осмотра которого обнаружено и изъято 69 капсульных таблеток «Лирика» (Pregabalin).
Данный препарат постановлением Правительства России от 27 мая 2019 года № 667 внесен в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации»,
за незаконный оборот которых установлена уголовная ответственность.
Адлерским районным судом Краснодарского края указанный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда вступил в законную силу.
Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю