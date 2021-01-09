ФСБ сообщает...

/Криминал/

В ходе прохождения пограничного контроля на автомобильной составляющей МАПП «Адлер» на выезде из Российской Федерации выявлен гражданин РФ, в ходе проведения личного осмотра которого обнаружено и изъято 69 капсульных таблеток «Лирика» (Pregabalin).

Данный препарат постановлением Правительства России от 27 мая 2019 года № 667 внесен в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации»,

за незаконный оборот которых установлена уголовная ответственность.

Адлерским районным судом Краснодарского края указанный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю