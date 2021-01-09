В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о кражах

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В результате противоправной деятельности 40-летнего приезжего из Краснодара двоим потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 20 тысяч рублей.

Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего приезжего из города Краснодара по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемый путем свободного доступа проник в помещение картинг клуба и похитил пять камуфляжных костюмов и пару обуви, которые в дальнейшем планировал использовать для личных нужд.

Также установлено, что обвиняемый причастен к краже имущества из домовладения. Воспользовавшись временным отсутствием владельца, злоумышленник проник в жилище, откуда похитил бутылки с алкоголем, фотоаппарат, мобильный телефон, кроссовки и предметы быта. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 20 тысяч рублей.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску