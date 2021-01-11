В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о серии мошенничества

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34-летний местный житель под предлогом оказания содействия в трудоустройстве, завладел денежными средствами семерых потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску завершено предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По данным следствия, обвиняемый предложил семи потерпевшим за денежное вознаграждение оказать содействие по трудоустройству в одну из морских компаний. Получив от потерпевших денежные средства, злоумышленник не выполнил свои обязательства и перестал выходить на связь. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,5 миллиона рублей.

Также установлена причастность обвиняемого к совершению еще одного факта противоправного деяния. Зная о том, что один из местных жителей намеревается реализовать пять банок черной икры, злоумышленник приобрел у него товар, пообещав потерпевшему рассчитаться в ближайшее время. После чего обвиняемый перестал выходить на связь, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей.

На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску