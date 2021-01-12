Новороссийские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

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28-летний местный житель проник в гараж заявительницы и похитил велосипед.

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску обратилась местная жительница. Заявительница пояснила, что неизвестный мужчина проник в гараж и похитил велосипед.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск злоумышленника, которую разослали всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали ранее судимого 28-летнего местного жителя по месту временного проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемый открытым путем проник в гараж заявительницы. Хозяйка дома, услышав подозрительный шум, вошла в постройку, где обнаружила мужчину, который похитил велосипед и скрылся. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.

В настоящее время следственным отделом УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску