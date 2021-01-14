В Сочи директора детского лагеря будут судить за махинации в 5,3 млн рублей

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В Лазаревский районный суд Сочи в скором времени рассмотрит дело бывшего директора детского оздоровительного лагеря РЖД. Женщину обвиняют в превышении полномочий и мошенничестве.

По данным следствия, в 2016-2017 годах директор нарушила порядок продажи путевок детям из семей, где родители не работают в РЖД, и похитила более 5,3 млн рублей.

Кроме того, женщина она превысила свои должностные полномочия, заключив от имени РЖД договоры по оказанию услуг по организации детского оздоровительного отдыха в лагере.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Источник: @Смутное время