Южная оперативная таможня выявила схему незаконного перемещения наличных денежных средств

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Таможенники юга России выявили факты незаконного вывоза в Турцию 2,5 млрд рублей наличных денежных средств.

Факты незаконного перемещения в Турцию 2,5 млрд рублей в эквиваленте выявили сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной таможни.

Наличные денежные средства для коммерческих целей вывозил из России 53-летний гражданин Республики Азербайджан, указывая их в пассажирской таможенной декларации, как предназначающиеся для личного пользования.

В 2019 году гражданин совершил более 30 поездок в Стамбул через аэропорты Ростова-на-Дону (Платов) и Краснодара (Пашковский), декларируя при этом различные суммы наличных. В результате оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что перемещаемые наличные денежные средства предназначались не для личных, а для коммерческих целей – закупки текстильной продукции в Турции для ее дальнейшей реализации на торговых площадках в Москве.

По факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере Южная оперативная таможня возбудила в конце 2020 года два уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ.

Александра Волуйская, пресс-секретарь Южной оперативной таможни