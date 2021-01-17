"Чистую страну" надо строить "чистыми руками"

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В расположении @ВЧК-ОГПУ оказались интересные документы о хищении бюджетных средств проекта «Чистая страна», финансирование которого проходит как за счёт Федерального бюджета, так и бюджета Волгоградской области.

Основными фигурантами этой истории выплывают известные бизнесмены Михаил Колонкин и бывший вице-мэр Волгограда Андрей Потапов, который уйдя с чиновничьей должности занял пост генерального директора ООО «Управление отходами — Волгоград».

Ранее бывший чиновник занимался передачей волгоградского водоканала в концессию. Он ставленник бывшего сотрудника УФСБ Горшкова и всем известного бизнесмена и его партнера, а также родственника губернатора Виктора Василевского.

Когда начались проверки прокуратуры, господин Колонкин и Потапов каждый день встречались возле офиса последнего. После этого Потапов выезжал на встречу с Василевским в ресторан «Вкусный дом», где обсуждались вопросы решения данной проблемы. Оно и понятно, что фигуранты в случае задержания молчать не будут.

В последствии 4 декабря 2020 Потапова срочно увольняют перед задержанием директора «Грин-Лайта». Последнему, думаем, отведена роль зиц-председателя Фунта.

Источник: @ВЧК-ОГПУ