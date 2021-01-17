Дело экс-главы Яшалтинского района Калмыкии дошло до суда

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Прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное против Сергея Точки. По данным следствия, Точка в 2018 году, в то время, когда занимал пост главы Яшалтинского района Калмыкии, в интересах своего родственника передал муниципальный земельный участок в бессрочное пользование подведомственной муниципалитету коммунальной организации.

Однако глава района запретил коммунальщикам проводить какие-либо работы на земельном участке, и эту землю бесплатно без заключения договора аренды использовал родственник Точки: выращивал сельхозкультуры и получал с этого прибыль.

Кроме того, в апреле 2020 года, глава Яшалтинского района дал указание коммунальщикам демонтировать и увезти принадлежащие местному фермеру асбестовые трубы, с помощью которых аграрий поливал растения.

"Произведенный демонтаж труб лишил предпринимателя возможности полива выращиваемых растений, что привело к их гибели и причинению ущерба в размере около 600 тыс. рублей", - сообщили в прокуратуре Калмыкии.

Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключения по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Дело Сергея Точки направлено в Яшалтинский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: @Смутное время