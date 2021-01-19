Новороссийские полицейские задержали подозреваемую в краже продуктов питания из сетевых магазинов

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Ранее судимая 30 – летняя местная жительница причастна к нескольким эпизодам преступной деятельности.

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску поступило сообщение о краже продуктов питания из сетевого магазина.

На место происшествия незамедлительно была направленна следственно – оперативная группа. К прибывшим полицейским обратился сотрудник службы собственной безопасности магазина и пояснил, что неизвестная женщина похитила с прилавка продукты питания на общую сумму более 5000 рублей.

В результате проведения оперативно – розыскных мероприятий правоохранителями была изучена запись с камеры видеонаблюдения и установлена личность подозреваемой в совершении кражи. Ей оказалась ранее судимая 30 - летняя местная жительница, которая была доставлена в отдел полиции, где призналась в содеянном.

Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемой еще к нескольким кражам из продовольственных магазинов. Женщина похищала колбасные изделия, сыры, сливочное масло для последующей перепродажи третьим лицам.

В настоящие время отделом дознания полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. На период производства дознания подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску