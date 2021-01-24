ГУВД Москвы информирует...

/Криминал/

23 января на Пушкинской площади в Москве группой граждан, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны сотрудников полиции и иных правоохранительных органов о нарушении законодательства и недопустимости подобных действий, было организовано несанкционированное массовое мероприятие, которое не было согласовано с органами исполнительной власти города.

В мероприятии приняли участие около 4 тысяч человек.

Полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии все нарушения общественного порядка при проведении несогласованной акции были пресечены.

При этом ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы.

В настоящее время по данному факту следователями Главного следственного управления столичного полицейского главка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».