Новороссийские полицейские раскрыли серию мошенничеств и краж со счетов граждан

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25-летний житель города Славянска-на-Кубани похитил денежные средства и мобильные телефоны у пяти потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску с сообщениями о хищениях денежных средств с банковских карт обратились местные жители. Заявители сообщили, что на улице к ним подошел прохожий с просьбой воспользоваться мобильным телефоном для осуществления звонка и отправки СМС. Позже потерпевшие получили оповещение о списании денежных средств с их банковских счетов.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и провели ряд технических мероприятий, в результате которых установили личность и местонахождение злоумышленника. 25 – летнего жителя Славянска – на - Кубани задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Установлено, что под предлогом осуществления звонка подозреваемый просил телефоны у прохожих и, ссылаясь на то, что не смог дозвониться просил написать сообщение. С помощью СМС сервиса, через «Мобильный банк» он похищал денежные средства с банковских счетов потерпевших.

В ходе следствия установлена причастность злоумышленника к двум фактам хищения телефонов со строящихся объектов, завладев которыми он аналогичным способом похитил денежные средства со счетов потерпевших. Похищенным имуществом и денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 и частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и «Кража». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют гражданина на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города и края.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску