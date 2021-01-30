В Абинском районе по факту произошедшего инцидента на территории электрометаллургического завода возбуждено уголовное дело

/Криминал/

В правоохранительные органы Абинского района 29 января 2021 года поступило сообщение о произошедшем хлопке на электрометаллургическом заводе, в результате которого погиб мужчина.

По данному факту следственным отделом по Абинскому району СКР по краю было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, около 10 часов утра 29 января на территории металлургического завода при распиле прессованного лома металла для его последующей переработки произошла детонация находившегося в общей массе металла боеприпаса. Производивший данные работы 25-летний рабочий получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Следователем совместно со следователем-криминалистом проведен осмотр места происшествия с привлечением взрывотехников и саперов. С целью установления причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Принимаются меры к установлению отправителя указанной партии металлолома, в котором находился сдетонировавший боеприпас. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю