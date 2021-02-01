На Кубани в суд направлено уголовное дело о поджоге пассажирских автобусов и принуждении к отказу от совершения сделки

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Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей в возрасте 31 и 38 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 179, частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 35 и частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

По данным следствия, обвиняемые, неоднократно требовали от руководителей отдела логистики одной из краснодарских транспортных компаний, предоставляющей услуги по пассажирским перевозкам и перевозке грузов, отказаться от заключения сделки с сельхозпредприятием на осуществление вахтовых перевозок сотрудников.

Не достигнув договоренности, злоумышленники привлекли двоих местных жителей в возрасте 35 и 36 лет, которые за денежное вознаграждение осуществили поджог двух пассажирских автобусов Daewoo BM – 090 и Mersedes Benz 0303, находящихся на парковочных площадках в Краснодаре. Общая сумма причиненного ущерба владельцам транспортных средств составила более 2,5 миллионов рублей.

Установлено, что злоумышленники оказывали услуги по пассажирским автомобильным перевозкам. Для заключения выгодных контрактов фигуранты, угрожая физической расправой руководству транспортной компании, требовали отказаться от заключения контрактов с участниками тендеров по перевозке пассажиров, проводимых собственниками производств.

На период предварительного следствия мужчинам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В августе 2020 года выделенное в отдельное производство уголовное дело в отношении двоих поджигателей передано в Прикубанский районный суд. Подсудимые судом признаны виновными в инкриминируемом деликте, им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы каждому.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю