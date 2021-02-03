Глава городского поселения осужден за злоупотребление должностных полномочий при реконструкции сетей водоснабжения

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2 февраля 2021 года Исилькульский городской суд Омской области вынес приговор в отношении главы Исилькульского городского поселения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий).

В суде установлено, что в 2018 году между администрацией Исилькульского городского поселения и ООО «БлокСтройПроект» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения в г. Исилькуле Омской области на сумму 31,5 миллионов рублей.

В последующем фигурант дела, достоверно зная о неготовности объекта реконструкции, используя свое должностное положение вопреки интересам службы и граждан, подписал акты о приемке якобы выполненных работ и другие документы, на основании которых исполнителю контракта были перечислены бюджетные денежные средства, хотя фактически работы в полном объеме не были выполнены.

По результатам строительно-технической экспертизы суммарная стоимость невыполненных, но оплаченных работ при реконструкции сетей водоснабжения в г. Исилькуле, составила 24,7 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки регионального управления ФСБ. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.

Он взят под стражу в зале суда. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного всей суммы причиненного ущерба - 24,7 млн рублей.

Источник: Прокуратура Омской области