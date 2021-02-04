/Криминал/

Экс-судья Елена Хахалева не смогла обжаловать свое увольнение, об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, установлено, что Елена Хахалева попыталась обжаловать решение дисциплинарной коллегии Верховного суда от 5 октября 2020 года. Однако ее апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Теперь скандально известная судья может обратиться с данным обжалованием в президиуме Верховного суда РФ.

Напомним, в октябре суд признал правомерным решение досрочно прекратить полномочия судьи. Причиной лишения судейского статуса стал выезд в командировки без официального разрешения.

Установлено, что с 2016 по 2019 года Елена Хахалева отсутствовала на рабочем месте 128 дней без уважительной причины.

Источник: Живая Кубань