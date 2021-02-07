В Россию из Сербии экстрадирована сотрудница коммерческого банка, обвиняемая в особо крупном мошенничестве

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По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Сербия экстрадировали в Россию гражданку РФ Дарью Гнездич.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в ноябре 2017 года Гнездич, будучи и. о. заместителя председателя правления КБ «ЕВРОСТАНДАРТ», используя свое служебное положение, обеспечила заключение между указанным банком и АО «Глобэксбанк» банкнотной сделки на покупку 5 млн долларов США. При этом действовала она по предварительному сговору с советником председателя правления этого банка и другими лицами.

В рамках исполнения условий сделки банком на счет АО «Глобэксбанк» были перечислены 292 млн рублей, но иностранную валюту на сумму 5 млн долларов США, инкассированную АО «Глобэксбанк» для передачи банку, соучастники Гнездич похитили. Тем самым причинили банку материальный ущерб в особо крупном размере.

Поскольку Гнездич скрылась от правоохранительных органов, она была объявлена в международный розыск.

В октябре 2020 года в связи с установлением ее местонахождения на территории Сербии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о ее выдаче, который был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России Дарья Гнездич будет доставлена в Москву.

Источник: @Смутное время