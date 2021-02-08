Убийство Абакара Капланова в Дагестане: что официально известно к этому часу

/Криминал/

В ночь с субботы на воскресенье в Советском ОМВД Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули 34-летний единоросс Абакар Капланов. У здания райотдела прошел стихийный народный сход, на который собралось более трехсот человек.

Чтобы избежать столкновений, пришлось стягивать к ОМВД дополнительные силы полиции.

Восстановить точную хронику произошедего позволяют официальные сообщения силовых ведомств республики, которые появились наутро.

По факту убийства Капланова Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемые в убийстве - двое сотрудников Росгвардии. Следственный комитет подтвердил, что они расстреляли Капланова из пистолетов прямо в одном из кабинетов отдела полиции. Росгвардейцы задержаны на месте преступления.

Абакар Капланов - бывший боец ММА. В 2009 года был избран депутатом Новокулинского сельсовета от "Единой России", в 2010 году участвовал в выборах главы, а в 2015 году выиграл их. В прошлом году выставлял кандидатуру на пост главы Новолакского района.

У Капланова, как сообщает пресс-служба главы Дагестана, был некий давний конфликт со своими будущими убийцами. По одной из версий, Капланов якобы мешал знакомым росгвардейцам построить в селе Новокули частный дом.

На месте происшествия ночью побывали министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов и глава управления Росгвардии Магомед Баачилов. Однако расследование убийства взял на личный контроль только врио главы Дагестана генерал-полковник Сергей Меликов.

Источник: @Смутное время