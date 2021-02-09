В Новороссийске участковыми уполномоченными полиции пресечены факты немедицинского потребления наркотических средств

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Установлено, что местные жители 48 и 38 лет, приобрели наркотики посредством сети Интернет бесконтактным способом через «закладку» и хранили для личного употребления.

Участковыми уполномоченными полиции Центрального и Приморского отделов полиции Управления МВД России по городу Новороссийску в ходе профилактических обходов обслуживаемых административных участков были выявлены факты незаконного оборота наркотических средств.

Установлено, что местные жители 48 и 38 лет, приобрели наркотики посредством сети Интернет бесконтактным способом через «закладку» и хранили для личного употребления. По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном.

В отношении двоих, ранее судимых за аналогичные преступления мужчин, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Также участковыми уполномоченными полиции проводятся профилактические беседы с населением и совместно с общественниками распространяются полиграфические листовки. Полицейские разъясняют местным жителям, как распознать «закладчиков» и как действовать, чтобы пресечь факт незаконного распространения наркотических средств:

- Если вы обнаружили «тайник» или стали свидетелем его закладки, обязательно сообщите об этом в полицию по каналам связи 102, 112 или по телефонам дежурный частей:

Управление МВД России по городу Новороссийску: 8(8617)60-55-00, 60-55-10, 60-55-20,

Отдел полиции Центрального района: 8(8617)26-72-10,

Отдел полиции Южного района: 8(8617)64-80-50;

Отдел полиции Восточного района: 8(8617)26-71-00;

Отдел полиции Приморского района: 8(8617)26-71-80.

До приезда наряда полиции постарайтесь запомнить приметы подозрительных лиц, которые оказались в поле вашего зрения, марки и гос. номера транспортных средств на которых они передвигаются.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску