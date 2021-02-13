 Хронология судебного процесса 12.02.2021

/Криминал/

Сегодня состоялось слушание дела Навального об оскорблении ветерана. Блогер утверждал, что когда свидетели обвинения не могли ответить на его вопросы, судья их спасал.

При этом на замечания относительно крика Навального он ответил, что не понимает, слышно ли его.

Также блогер требовал разрешить своим адвокатам самим вести видеозапись.

Ветеран Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе по делу Навального.

В ответ на замечания прокурора Навальный сказал, что "сам удалит обвинение из зала суда", как угрожал впоследствии и судье. Блогеру дали посмотреть заявление Артеменко, которое вызвало у него вопросы. Как обычно, Навальный все отрицал.

Внук ветерана Артеменко ответил на вопросы Навального. Блогер задавал ему неуместные вопросы, за которые получил замечание. Он вновь заявил, что внук "торгует" своим дедушкой и отказал извиняться за свои слова.

К слову, адвокату Навального также сделали замечание. Лингвист также подтвердила наличие оскорбления со стороны Навального.

Судья при этом отклонила ходатайство о своем отводе на заседании по делу Навального. Несколько раз суд прерывали, в том числе для того, чтобы блогер успокоился.

Защита настаивала на том, что Навальный делал оценочные суждения относительно участников ролика в поддержку Конституции. Сам Навальный при этом не упустил возможности оскорбить канал RT.

Дипломаты иностранных государств присутствовали в зале суда.

Суд продолжится 16 февраля. Всего за этот суд Навальный получил порядка 20 жалоб.

Кроме того, защита Навального собирается подать жалобу на решение условного срока, а также отказалась комментировать отбытие супруги блогера Юлии в Германию.