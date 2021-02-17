В Сочи перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении телесных повреждений приезжему, повлекших его смерть

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Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении телесных повреждений 58-летнему приезжему, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По данным следствия, вечером 11 декабря 2020 года мужчины находились около одного из домов на улице Костромской в селе Молдовановка. Там между ними произошел конфликт из-за того, что фигурант вступился за знакомую девушку, которую, по его мнению, обидел находившийся неподалеку человек. Во время ссоры обвиняемый нанес оппоненту не менее 8 ударов руками в область головы, лица и шеи, а также не менее 2 ударов металлическим рекламным щитом в область спины. После этого пострадавший ушел в гостевой дом по улице Чкалова, где проживал в одной из комнат. Поздно вечером 12 декабря 2020 мужчину без признаков жизни обнаружила администратор, которая сообщила об этом в правоохранительные органы и вызвала на место бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненной ему черепно-мозговой травмы.

На период следствия в отношении мужчины судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю