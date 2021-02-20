В Северском районе завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

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Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Установлено, что обвиняемый, представившись сотрудником одной из строительных компаний, заключил фиктивный договор с потерпевшим на изготовление проектной документации, необходимой для строительства многоквартирного жилого дома. Получив от заказчика денежные средства в общей сумме 520 тысяч рублей, злоумышленник перестал выходить на связь. Мужчина не выполнил взятые на себя обязательства, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственным подразделением ОМВД России по Северскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю